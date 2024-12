I colori di Capri Hollywood, diversità è bellezza, 218 film

Con l'Humanitarian Capri Award al film italiano campione d'incassi 2024 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' di Margherita Ferri con Claudia Pandolfi, Samuele Carrino e Andrea Arru (prodotto da Roberto Proia per Eagle Pictures) l'impegno sociale ed umanitario sarà al centro della 29esima edizione di Capri, Hollywood (26 dicembre - 2 gennaio) che con 218 opere ha scelto il tema 'Diversity: The Colors of Beauty'.

"L'importante film denuncia contro il bullismo e l'omofobia tratto da una tragica storia vera ha già incassato già più di otto milioni di euro e continua a coinvolgere il pubblico e soprattutto i più giovani - sottolinea il fondatore e produttore del festival Pascal Vicedomini - è un segnale potente della forza del nostro cinema che con questi temi può imporsi ad un pubblico globale". L'Humanitarian Award sarà consegnato anche a Dario D'Ambrosi, pioniere del teatro patologico a Roma.

Il tema della Diversità come valore sarà dibattuto nei Simposi alla Certosa di San Giacomo che ospiterà una mostra di B.Zarro, madrina l'attrice Vittoria Schisano. Così come significativa è l'assegnazione del 'Capri Best Ensemble Cast Award 2024" al film 'Emilia Pérez' di Jacques Audiard con Karla Sofía Gascón, trionfatore agli Efa Awards, con 10 nomination ai Golden Globes e tra le opere più attese agli Oscar (2 marzo).

Intanto l'isola azzurra di prepara a riaccendere i riflettori: in cartellone 218 film di cui 71 sull'isola (Cinema Paradiso di Anacapri e Centro Congressi di Capri) e 147 in streaming (71 sulla piattaforma eventive.org e 76 su mymovies.it).

Come tradizione si incontreranno cinema italiano e internazionale in un ponte che ormai tradizionalmente apre la stagione degli awards: attesi l'attrice Martina Scrinzi (protagonista di "Vermiglio" di Maura Delpero in corsa per il Golden Globe e l'Oscar 2025) e il giovane Andrea Arru (con Samuele Carrino protagonista del film della Ferri, primo italiano negli incassi), Bobby Moresco e Yaniv Raz (USA), Pascal Tessaud (Fra), il regista inglese Ben Charles Edwards e l'attore Gary Stretch (UK) per il film d'apertura in anteprima mondiale "The Wheels of Heaven" co-interpretato da Mickey Rourke, e ancora, gli attori Frank Grillo, Clayton Norcross, Katherine Kelly Lang (USA), Vincent Riotta (UK), Eleonora Ivanova e Dimitar Nikolov, Dessy Tenekedjieva (Bul), Madalina Ghenea (Rom) insieme a Massimo Ghini, Lina Sastri, Peppe Lanzetta, Claudia Gerini, Massimo Boldi, Enrico Vanzina, Giampaolo Morelli, Maria Pia Calzone, i premi Oscar Zach Staenberg, Alessandro Bertolazzi e Gianni Quaranta. Presieduta dallo sceneggiatore premio Oscar Nick Vallelonga (Green Book) e da Franco Nero, il festival è organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo, presidente onorario Tony Renis, con il sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi), della Regione Campania, il patrocinio della Città di Capri, del Comune di Anacapri, della Città Metropolitana di Napoli, Croce Rossa Italiana, Nuovo Imaie, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e dei Musei di Capri. Partner sono Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova con la partecipazione di Isaia, Caremar, Hollywood Reporter-Roma e Radio2 Rai.



