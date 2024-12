Vermiglio nella shortlist, continua la corsa agli Oscar

Leone d'Argento a Venezia, Vermiglio c'e': l'"omelia montanara" fuori del tempo, girata dalla regista Maura Delpero con attori in gran parte non professionisti nel dialetto della Val di Sole, è entrata nella shortlist dei 15 migliori film internazionali scelti dall'Academy in vista della 'notte delle stelle'.

Il prossimo appuntamento per le pellicole della shortlist sara' il 17 gennaio quando verranno definite le cinquine in finale. La serata degli Oscar e' in programma il 2 marzo a Los Angeles sulla Abc con il comico Conan O'Brian per la prima volta alla conduzione.

Oggi l'Academy ha annunciato le shortlist per dieci categorie di premi: oltre al miglior film internazionale, il miglior documentario, miglior short documentario, make-up e acconciature, colonna sonora originale, canzone originale, short animato, short live, effetti speciali visivi e sonori. Vermiglio e' il film che l'Italia ha candidato ufficialmente agli Academy Awards.

"E' una gioia! Come spesso accade nelle competizioni, ci sono film belli e meritevoli, che hanno richiesto tanto sforzo, che rimangono a casa. Ci sentiamo fortunati ad essere invece i privilegiati che possono continuare questo cammino, dopo una prima difficile selezione che porta attenzione su Vermiglio e il cinema italiano. Evviva!", ha commentato la Delpero dopo l'annuncio dell'Academy. Per entrare nella rosa dei migliori film internazionali un film deve esser stato prodotto fuori dagli Stati Uniti in una lingua per almeno il 50 per cento non l'inglese.

Quest'anno erano entrati in gara preliminarmente 85 film. La concorrenza adesso e' agguerrrita: in vista delle nomination, Vermiglio se la dovra' vedere con Emilia Perez, premio della giuria a Cannes e 10 volte candidato ai Golden Globes, Amore a Mumbai, il danese The Girl with the Needle di Magnus von Horn, Io sono ancora qui di Walter Salles candidato dal Brasile, Il seme del fico sacro del regista iraniano Mohammad Rasoulof premio speciale della giuria a Cannes e candidato dalla Germania. E poi, Universal Language del Canada, Waves della Repubblica Ceca, l'islandese Touch, l'irlandese Kneecap, Flow della Lettonia, Armand norvegese, From Ground Zero della Palestina, Dahomey del Senegal, il tailandese How to Make Millions before Grandma Dies e il britannico Santosh.

