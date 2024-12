Il cinema più atteso per le Feste da Mufasa a Ozpetek

A pochi giorni dal debutto mondiale di Oceania 2, che sta macinando record di spettatori, arriva a dicembre l'abituale carico di film per le feste. Fra i titoli più attesi, si va dall'animazione in Cgi Disney Mufasa - Il re Leone al duo Tilda Swinton/Julianne Moore per La stanza accanto di Pedro Almodovar, passando per Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni in Io e te dobbiamo parlare; Kraven, dal mondo Marvel o le 18 attrici per Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Il 5 dicembre per i più piccoli c'è Il Grande Natale degli Animali, viaggio animato in cinque storie sulla magia del Natale. Lo firmano sei registe, Caroline Attia Lariviere, Ceylan Beyoglu, Olesya Shchukina, Haruna Kishi, Camille Almeras e Natalia Chernysheva. Per il suo primo film in lingua inglese Pedro Almodovar punta su Julianne Moore e Tilda Swinton, nei panni di due amiche che, dopo anni di lontananza, rinsaldano il loro legame per affrontare una decisione capitale, in La stanza accanto, vincitore del Leone d'oro al lido. Peter Chelsom (Shall we dance?) con Ops! È già Natale realizza il remake Usa di una commedia italiana, Improvvisamente Natale (2022) con Diego Abatantuono, sul giorno di festa messo in scena da un intraprendente nonno (qui Danny DeVito) per la nipote con molto anticipo. Alessandro Genovesi si lancia nei body-swap movie (storie dove i protagonisti, si ritrovano magicamente, nel corpo di un altro dei personaggi) con Una famiglia sottosopra. A vivere l'esperienza sono i Moretti, con il capofamiglia disoccupato e in crisi Alessandro (Luca Argentero), moglie (Valentina Lodovini), suocera (Licia Maglietta) e tre figli. Il 9 dicembre torna per tre giorni in sala in versione restaurata un superclassico festivo come Una poltrona per due di John Landis (1983), con Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

L'11 debutta la storia di fondazione di un altro 'cattivo' del mondo dei supereroi (stavolta, dell'universo di Spider-Man) con Kraven - Il cacciatore di J.C Chandor. È Aaron Taylor-Johnson a calarsi nei panni del violento e (quasi) invincibile Sergei Kravinoff, educato alla caccia e alla vendetta dal padre Nikolai (Russell Crowe). Un giorno dopo tornano gli idoli dei bambini, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia), con Cattivissimi a Natale di Claudio Norza: stavolta i Me Contro Te dovranno disfare i piani di un elfo dispettoso. Il 19 dicembre arriva un altro titolo da Oscar, Conclave di Edward Berger, dal romanzo di Robert Harris, con Ralph Fiennes nei panni del cardinale Thomas Lawrence, che si confronta con i giochi di potere per l'elezione del nuovo pontefice. Ferzan Ozpetek mette al centro 18 attrici (fra le altre, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Nicole Grimaudo, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Milena Vukotic) in Diamanti, storia tra presente e una sartoria di cinema negli anni '70. Due mattatori della risata, Alessandro Siani (anche regista) e Leonardo Pieraccioni, condividono la scena nei panni di due agenti di polizia sui generis in Io e te dobbiamo parlare. Il premio Oscar Barry Jenkins, con Mufasa - Il re Leone, ci guida in un prequel/sequel in cgi del cult animato del 1994, raccontando il percorso, fin da cucciolo, del papà di Simba.

Gli amanti delle commedie in stile cinepanettone possono variare tra la novità Cortina express di Eros Puglielli (dal 23 dicembre), con, fra gli altri Christian De Sica, Lillo Petrolo e Isabella Ferrari, e il ritorno in sala il 28 del film di Enrico Oldoini, Vacanze di Natale '90 in 4k. Fausto Brizzi apre il 2025 dirigendo Angelo Pintus in Dove osano le cicogne, commedia su una coppia alle prese con il desiderio di avere un figlio. Si torna in zona Oscar con Maria di Pablo Larrain, ritratto di Maria Callas nell'ultima parte della sua vita, resa dall'intensità di Angelina Jolie. Per gli amanti dei gothic horror esordisce Nosferatu di Robert Eggers, con Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp e Nicholas Hoult. Kenji Kamiyama si immerge attraverso l'animazione nell'epica fantasy di Tokien con Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim. Infine, in Sonic 3 - Il Film di Jeff Fowler, il velocissimo porcospino blu si riscatena contro un nemico imprevedibile, il riccio Shadow.

