Wicked approda al cinema, entusiasmano le streghe di Oz

Uno spettacolo cinematografico, un capolavoro, uno sballo dall'inizio alla fine. Sono le prime reazioni a Wicked da parte di un ristretto pubblico che ha potuto già vedere il film. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical dal 2003, basato sul romanzo 'Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta' di Gregory Maguire. È stabilmente in scena a Broadway da oltre 20 anni, quinto spettacolo più a lungo rappresentato.



Wicked è in due parti, la prima uscirà negli Stati Uniti il 22 novembre (in Italia il 21), la seconda a esattamente un anno di distanza. Prodotto dalla Universal Pictures e diretto da Jon M. Chu con, tra gli altri, Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba Thropp, Ariana Grande come Glinda Arduenna, Michelle Yeoh come Madame Morrible, Jeff Goldblum nei panni del Mago di Oz e Jonathan Bailey come Fiyero Tigelaar, il film mantiene anche la colonna sonora originale del primo atto del musical.



La trama ruota intorno a Elphaba, una giovane donna nata con la pelle verde smeraldo, e Glinda, una giovane donna bionda, vivace ed estremamente popolare. Sebbene tutto si opponga a loro, le due faranno amicizia, ma tra le rivalità e il governo corrotto del Mago di Oz la loro relazione prenderà rapidamente un'altra svolta.

