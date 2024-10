Addio a Teri Garr, candidata agli Oscar per Tootsie

Teri Garr, l'attrice la cui voce da ragazzina, gli occhi espressivi e il tempo della battuta al momento giusto ne hanno fatto una star negli anni '70 e '80 e' morta a 79 anni nella sua casa di Los Angeles. Lo ha annunciato una portavoce. Nel 1983 la Garr era stata candidata agli Oscar per il suo ruolo in al fianco di Dustin Hoffmann in Tootsie dell'anno precedente. Teri soffriva di sclerosi multipla, una malattia che le era stata diagnosticata nel 1999 dopo 16 anni di sintomi e accertamenti.

Il comportamento erratico degli uomini con cui avevano a che fare i suoi personaggi è stato un filo conduttore delle interpretazioni della Garr che in Incontri ravvicinati del terzo tipo inizialmente negò l'evidenza quando il marito (Richard Dreyfuss) divenne ossessionato dagli Ufo, per poi abbandonarlo portando con sé i figli dopo che lui aveva costruito in salotto una montagna di spazzatura per far diga contro gli extraterrestri.

Tra le altre parti, quella che fece decollare la sua carriera fu in Frankenstein Junior del 1974 aveva avuto la parte di una assistente di laboratorio tedesca dolce e stralunata al fianco di uno scienziato pazzo (Gene Wilder) mentre in After Hours del 1985 era stata una cameriera che flirtava con un uomo (Griffin Dunne) sull'orlo di una crisi di nervi.

Oltre alla carriera cinematografica - tra gli altri film Mr. Mom e Oh, God! - Teri Garr era apparsa in serie tv di successo. In tre episodi di Friends alla fine degli anni Novanta era stata la madre biologica del personaggio di Lisa Kudrow (Phoebe) di cui da tempo si erano perse le tracce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA