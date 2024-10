Al film 'Modì' di Johnny Deep il Capri Cult Award

Al film 'Modì' di Johnny Depp, in programma al 'Roma Cinema Fest - Alice nella città' sabato 26 ottobre, è stato assegnato il Capri Cult Award 2024, un ambito premio attribuito annualmente dall'Istituto Capri nel mondo in vista del festival Capri Hollywood (dal 27 dicembre al 2 gennaio, 29/a edizione). La consegna del riconoscimento al film di Depp, dopo l'anteprima mondiale tenutasi qualche giorno fa in Spagna, avverrà al Roma Fall Gala (venerdì 25 ottobre presso gli Studios - Ex De Paolis). Nella serata, organizzata in collaborazione con l'International Cinema Studios Academy, saranno premiati altri professionisti del cinema a cominciare dal produttore Barry Navidi, storico amico e business-partner di Al Pacino che appare nel film di Depp nel ruolo del famoso collezionista d'arte Maurice Gagnant, convinto estimatore di Amedeo Modigliani (interpretato da Riccardo Scamarcio).

A consegnare i Capri Award saranno il presidente onorario del festival Tony Renis insieme al regista premio Oscar Bille August, socio onorario dell'Istituto Capri nel Mondo, l'associazione senza scopo di lucro che sin dal 1995, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, di Intesa Sanpaolo ed altri sponsor, è impegnata in un'intensa attività tra Italia e Stati Uniti dove promuove anche il Los Angeles Italia - film fashion and Art festival (dal 2006).

L'evento è il gemello dell'happening di Capri e dunque 'torre' californiana dell'ideale ponte culturale tra il Tirreno e la West Coast.



