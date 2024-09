Margot Robbie e Jacob Elordi nel Cime Tempestose della Fennell

Emerald Fennell rifa' Cime Tempestose con un cast stellare ma la scelta di due degli attori piu' in voga a Hollywood - Margot Robbie e Jacob Elordi secondo le anticipazioni di Deadline - non ha necessariamente convinto i fan dell'iconico romanzo di Emily Bronte. Tra le obiezioni sollevate, l'eta' della Robbie (34 anni) per la parte della giovanissima Catherine Earnshaw, mentre Elordi non e' piaciuto nel ruolo dell'orfano Heathcliff che la Bronte aveva descritto come "uno zingaro dalla pelle scura".

LuckyChap della Robbie e Mrc produrranno l'adattamento e Mrc finanziera' la pellicola. Sara' la terza collaborazione tra LuckyChap e la Fennell dopo Saltburn e Una donna promettente, per il quale la cineasta ha vinto l'Oscar in riconoscimento della migliore sceneggiatura. Ambientato nelle brughiere dello Yorkshire, Cime Tempestose e' stato adattato piu' volte per il grande schermo a partire dalla versione del 1939 di William Wyler con superstar come Merle Oberon e Laurence Olivier, fino a quella di Andrea Arnold del 2011 presentata in concorso a Venezia. Nel 1992 il Cime Tempestose di Peter Kominsky con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Simon Shepard, segno' il debutto di Fiennes sul grande schermo. Dopo il successo di Promising Young Woman, la Fennell e' diventata una dei player piu' interessanti del cinema anglosassone. La cineasta, che ha recitato in The Crown nel ruolo della futura regina Camilla Parker-Bowles da giovane, oltre alla regia scrivera' il copione.

Emerald aveva annunciato il progetto in luglio con una illustrazione gotica raffigurante due scheletri accanto a una citazione di Heathcliff tratta dal romanzo: "Sii sempre con me, prendi qualsiasi forma, fammi impazzire". Il film e' attualmente in pre-produzione con l'obiettivo di un primo ciak in Gran Bretagna nel 2025. Emily Bronte scrisse Cime Tempestose nel 1847 e lo pubblico' sotto pseudonimo l'anno prima di morire. Il romanzo e' considerato uno dei classici della letteratura di tutti i tempi. La storia originale segue le vicende di due famiglie, gli Earnshaw e i Linton: al centro la passione distruttiva tra l'orfano Heathcliff (Elordi), abbandonato per strada a Liverpool e che gli Earnshaw hanno preso in casa con la bella Catherine (la Robbie). Non e' ancora chiaro che taglio la Fennell dara' all'adattamento del romanzo.

