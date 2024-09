Alice nella città con Coppola, Steve McQueen e Ridley Scott

Alice nella città (16-27 ottobre), sezione autonoma e parallela della Festa di Roma dedicata ai giovani e diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, rende omaggio a due grandi maestri del cinema internazionale come Francis Ford Coppola e Ridley Scott. Propone poi l'anteprima di Blitz di Steve McQueen, omaggia Christopher Reeve nel ventesimo della sua morte e mette in campo cinque serie tra le più amate dai giovani e quattordici film in concorso. Sono le principali novità della 22/a edizione presentata stamani all'Auditorium Parco della Musica.

Dopo l'annunciata pre-apertura, lunedì 14 ottobre a Cinecittà, con l'anteprima italiana di Megalopolis (evento organizzato in coproduzione con la Festa del Cinema), Coppola sarà protagonista il giorno dopo di un incontro con le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema, accreditati e pubblico. Per raccontare Ridley Scott invece ci sarà il suo primo corto del 1965, The Boy and the Bycicle, da lui scritto, diretto e prodotto insieme al fratello Tony. Prendendo spunto da questo film ci saranno incontri per raccontare il dietro le quinte del suo cinema attraverso gli italiani che hanno lavorato con lui.

Per ora non è prevista a Roma la presenza del regista de Il gladiatore ma - dice la Bettini in conferenza stampa - non si esclude una "sorpresa che potremmo annunciare piu avanti".

Ai tre titoli già annunciati, ovvero Megalopolis, Il ragazzo dai pantaloni rosa e il film a episodi 100 di questi anni, si aggiunge poi l'anteprima di Blitz di Steve McQueen, con la sua storia di sopravvivenza e coraggio. Alice nella città renderà poi omaggio a Reeve con il documentario 'Super/Man: The Christopher Reeve Story' a firma di Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. Previsti i primi episodi di cinque tra le serie più amate dai giovani come Adorazione, young adult di Stefano Mordini targata Netflix; la seconda stagione di La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis; il coming of age Never Too Late'di Lorenzo Vignolo e Salvatore de Chirico ambientata nel 2046; la seconda stagione di Nudes diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli e, infine, la seconda stagione di The Bad Guy di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana.

Torna Womenlands, incontri e premi dedicati alle eccellenze femminili italiane. Saranno premiate quest'anno : Rossy de Palma, Paz Vega e Matilda De Angelis. Ci sarà anche la seconda edizione degli Short Film Days, appuntamento industry dedicato ai principali operatori del cinema breve, da quest'anno in collaborazione con il MIA, a Palazzo delle Esposizioni. Per il cinema restaurato sono stati annunciati quelli de Il giovedì di Dino Risi e dell'opera prima di Antonio Capuano Vito e gli altri. Tra i quattordici film in concorso, troviamo Jesse Eisenberg con A real pain, trauma intergenerazionale all'interno della comunità ebraica, Under The Volcano di Damian Kocur, candidato per la Polonia all'Oscar. Ci sarà poi Lisa Brühlmann con When We Were Sisters e Paz Vega con il suo esordio alla regia con Rita, mentre film rivelazione potrebbe essere The Outrun di Nora Fingscheidt. Yasemin Samdereli insieme a Deka Mohamed Osman, porta sullo schermo Non dirmi che hai paura ovvero la vita di Samia Yusuf Omar, atleta olimpionica morta annegata nell'aprile del 2012.

Infine da Andrea Arnold arriva ad Alice la dura realtà della vita dei ragazzi attraverso l'elemento fantastico in Bird.



