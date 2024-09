Banderas criminale divertente in Clean Up Crew /TRAILER

Una squadra di addetti alla pulizia della scena del crimine scopre una valigetta piena di soldi e viene coinvolta in un conflitto con una banda criminale capitanata da uno spietato boss della malavita: mafiosi, sicari e agenti governativi corrotti sono determinati a riappropriarsi del corposo bottino. È il plot del thriller adrenalinico Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi" di Jon Keeyes con Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Melissa Leo, Swen Temmel e Ekaterina Bake nelle sale dal 17 ottobre distribuito da Notorious.

"È un film d'azione bizzarro e divertente, ricco di adrenalina e risate. Ambientato nei sobborghi di Londra, segue una squadra di addetti alle pulizie della scena del crimine, che scopre inavvertitamente una valigia piena di soldi. Il denaro appartiene a un boss del crimine che con quei soldi deve corrompere alcuni agenti delle forze dell'ordine. Questo porta ad una serie di colpi di scena, mentre i nostri eroi cercano contemporaneamente di salvare il denaro e sconfiggere i gangster e i poliziotti che sono sulle loro tracce" dice Keeyes.

Antonio Banderas interpreta Gabriel, il capo della gang criminale. Ha ereditato la banda anni prima e ora la gestisce da un'officina meccanica, mentre gli viene estorto denaro dagli uffici delle forze dell'ordine che gli garantiscono protezione.

Gabriel ha un'idea molto alta di quanto potere abbia in realtà e cita continuamente "Il Principe" di Machiavelli, anche se, in modo impacciato e divertente, non azzeccandone mai una frase.

"Antonio sapeva bene come poter dare vita al personaggio di Gabriel e ne è scaturita una delle performance più divertenti che gli abbiamo mai visto realizzare. Con i suoi capelli cotonati, i suoi baffi sottili e i suoi abiti da quattro soldi, ogni sua scena è intrisa di comicità", aggiunge il regista.





