In concorso a Venezia cinque film italiani

Sono cinque i registi italiani in concorso alla 81/a Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre 2024) la cui selezione è stata annunciata oggi dal direttore artistico Alberto Barbera e dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco.

Si tratta di Campo di battaglia di Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi; Vermiglio di Maura Delpero con Tommaso Ragno, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Toni Servillo e Elio Germano; Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig e Diva Futura di Giulia Steigerwalt con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza. E sempre in concorso in coproduzione italiana e con cast di grandi attori italiani è Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher.

