Ben Affleck trasloca mentre JLo è in Italia

Approfittando dei giorni in cui la quasi ormai ex moglie Jennifer Lopez era in vacanza in Italia, Ben Affleck ha traslocato dalla villa di Beverly Hills che la coppia aveva comprato assieme dopo il matrimonio. Lo riporta il settimanale People dopo aver dato un mese fa la notizia che Ben e Jlo vivono ormai separati dopo che la loro unione è entrata in crisi.

Oggi è sempre People che scrive che Affleck, premio Oscar per Argo, ha spostato tutte le sue cose prima del ritorno di Jen dal recente viaggio europeo che l'ha portata anche sulla costiera amalfitana. "Lui continua ad abitare in affitto a Brentwood. Sta lì da un paio di mesi", ha detto la fonte, secondo cui l'attore e regista "sembra star bene, è concentratissimo sul lavoro e va in ufficio tutti i giorni oltre a passare tempo con i figli". L'attore ne ha tre, nati dall'unione con Jennifer Garner, che abitano nella zona. "Lei ha il cuore spezzato. Il matrimonio è completamente finito. JLo ama l'amore e voleva a tutti costi che la storia con Ben funzionasse", ha confermato intanto una fonte di FoxNews.



Affleck e Lopez si sono sposati nel luglio 2022 a Las Vegas dopo un celebre ritorno di fiamma di una vecchia love story sbocciata nel 2003 sul set del film Gigli. Assieme, dopo mesi di ricerca, avevano comprato l'anno scorso una mansion a Beverly Hills per 60 milioni di dollari, ma questo mese la villa è tornata sul mercato. Illazioni sulla crisi matrimoniale erano però aumentate dopo che i due per giorni di fila non erano stati visti assieme in pubblico: quando poi JLo si è presentata da sola al Gala del Met all'inizio di maggio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso del gossip. Sempre in maggio una fonte di People aveva confermato che "lo stato dell'unione tra i due non è dei migliori in questo momento" e il 23 giugno Ben era stato fotografato senza la fede al dito mentre Jen era in vacanza con amici in Italia.



Tre giorni fa poi, sia lui che lei sono arrivati, ma in orari separati, nell'edificio di West Hollywood dove entrambi hanno un ufficio. Restano in piedi progetti in comune: Jen ha recitato in un nuovo biopic sportivo intitolato Unstoppable prodotto da Ben con l'amico Matt Damon attraverso lo studio Artists Equity.

