Addio a Bill Cobbs, il guardiano di Notte al Museo

Bill Cobbs, un popolare caratterista la cui carriera prese slancio quando gia' era arrivato alla mezza eta', e' morto a 90 anni nella sua casa in California.

Famoso per la parte del guardiano Reginald in Una Notte al Museo, aveva recitato anche nella serie I Soprano e nel programma per bambini Sesame Street (SEsamo Apriti in Italia).

Il fratello Thomas Cobbs e l'agente Carmen Evangelista hanno confermato la morte senza indicarne la causa ma ricordando che Cobbs aveva recentemente festeggiato il 90esimo compleanno. Considerato uno degli attori afroamericani più importanti della sua generazione, Cobbs non fu mai una star di prima grandezza, ma un volto noto a chiunque abbia mai guardato programmi in tv o al cinema negli ultimi decenni con oltre 200 ruoli in film e show televisivi. Prima di dedicarsi allo spettacolo aveva passato otto anni come tecnico dei radar nell'Air Force durante i quali aveva cominciato a praticare l'arte della stand up comedy. Aveva anche lavorato all'Ibm, come venditore di auto e giocattoli e, per sbarcare il lunario a New York, aveva fatto anche il tassista.

Tra i suoi film piu' famosi c'erano stati, oltre a Una Notte al Museo al fianco di Ben Stiller, Dick Van Dyke e Myckey Rooney, anche Guardia del Corpo, in cui aveva recitato al fianco di Whitney Houston e Kevin Costner. Tra le serie tv, oltre ai Soprano e Sesame Street, anche The West Wing, Good Times, e My Wife and Kids. Nel 2020 Cobbs aveva vinto un Daytime Emmy Award per la serie canadese per bambini Dino Dana.



