Il David di Donatello 2024 per la migliore regia va a Matteo Garrone per Io capitano. "Basta morti in Palestina" ha detto sul palco Mamadou Kouassi, l'attivista ivoriano alla cui storia si è ispirato Garrone per il film

Migliore attrice protagonista Paola Cortellesi per il suo film C'è ancora domani. Cortellesi vince anche il premio per il miglior esordio alla regia. Come miglior attore il David va a Michele Riondino per il film Palazzina laf. Il premio per la migliore attrice non protagonista va a Emanuela Fanelli sempre per C'è ancora domani mentre il miglior attore non protagonista e Elio Germano ancora per Palazzina Laf.



Standing ovation nello studio 5 di Cinecittà per Vincenzo Mollica, premiato con il David speciale per aver raccontato per oltre quarant'anni il mondo dello spettacolo in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA