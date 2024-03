Ryan Gosling in rosa Barbie completo di guanti e lustrini e' salito sul palco del Dolby con decine di altri Ken per interpretare in stile vecchia Hollywood I'm Just Ken, uno dei due brani di Barbie candidati per la miglior canzone originale. Tra i ballerini in smoking nero (e non senza camicia come si era detto prima della diretta) e cappello da cowboy c'era anche la co-star di Barbie Simu Liu e, alla chitarra per un breve momento, Slash.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA