Adam Sandler la star più pagata di Hollywood

Adam Sandler è il divo più pagato di Hollywood, ma Margot Robbie, la star di Barbie che ne segue le orme al secondo posto della nuova classifica di Forbes dei Paperoni del cinema, è di gran lunga la star più giovane. La 33enne attrice, che figura anche tra i produttori del successo di cassetta dell'estate sulla bambola della Mattel, ha guadagnato l'anno scorso 59 milioni di dollari, contro i 73 milioni di Sandler, accumulati grazie a un 'comedy tour' da 44 tappe e alla rom-com di Netflix Murder Mystery 2, il quinto film per numero di downloading della piattaforma in streaming con 173 milioni di ore davanti allo schermo.

La classifica dei divi vede al terzo posto l'inossidabile Tom Cruise (45 milioni) seguito alla pari da Ryan Gosling e Matt Damon a quota 43. Sesta è Jennifer Aniston (costar di Sandler nel secondo Murder Mistery) con 42 milioni, mentre Leonardo DiCaprio di Killers of the Flower Moon e Jason Statham hanno diviso il settimo posto con 41 milioni. Completano la top ten Ben Affleck (38 milioni) e Denzel Washington (24), a 69 anni il più vecchio della lista.

La hit parade dei Paperoni dello schermo induce a riflessioni: il gap dei guadagni tra Sandler e Robbie (ben 14 milioni di dollari) lascia intravedere il potere finanziario di Netflix dove il comico, oltre al secondo Murder Mistery, ha piazzato nel 2023 altri tre film tra cui Spaceman con Carey Mulligan che ha debuttato quest'anno a Berlino ma per cui l'attore era stato già pagato l'anno scorso.

La lista sembra confermare anche che Hollywood resta un mondo per maschi: a dispetto del successo planetario di Barbie, dei dieci attori della top ten ben otto sono uomini.



