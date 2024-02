Ridley Scott in trattative per dirigere film sui Bee Gees

Un regista da Oscar per dirigere un film sui Bee Gees. Ridley Scott è in trattative con la Paramount per mettersi dietro la macchina presa del progetto, ancora senza titolo, sulla band australo-britannica tra le più influenti della storia della musica pop. Lo riferiscono diversi media americani. La Paramount si occuperà anche della distribuzione mentre tra i produttori esecutivi c'è Barry Gibb, l'unico in vita dei tre fratelli, Maurice è morto nel 2003, Robin nel 2012. Il progetto, sceneggiato da John Logan (Il Gladiatore), segue la vita e la carriera dei fratelli Gibb dopo il loro primo successo, 'How Can You Mend a Broken Heart'. La band ha anche composto la colonna sonora de 'La febbre del sabato sera', film del 1977 con John Travolta. Oltre al successo internazionale della pellicola, la colonna sonora divenne il disco più venduto di tutti I tempi. Nel 2020 era già stato realizzato un documentario sui tre fratelli Gibb: The Bee Gees how can you mend a broken heart con la regia di Frank Marshall, selezionato al festival di Telluride e visto sulle piattaforme streaming.



