Apulia film commission, '45 opere girate in Puglia nel 2023'

Quarantacinque opere girate in Puglia nel 2023, otto delle quali internazionali, per un totale di 741 giornate di lavorazione, 939 maestranze del territorio impiegate e 18 scouting effettuati. Sono alcuni fra i dati del bilancio di Apulia film commission, relativi all'anno appena concluso, e presentati oggi a Bari dalla presidente di Afc, Anna Maria Tosto. Presente anche il direttore generale Antonio Parente.

Complessivamente nella regione sono stati girati 19 film, sette corti, sette serie tv, cinque documentari e sette produzioni di tipo diverso. Prodotti che hanno coinvolto 72 diversi Comuni, fra i quali spicca Bari con 14 produzioni ospitate. Fra i titoli più conosciuti ci sono 'Le indagini di Lolita Lobosco', 'Il metodo Fenoglio', 'Palazzina Laf', 'Comandante', 'Come può uno scoglio', la seconda stagione di 'Trulli Tales', 'Sei donne' e 'Il patriarca'.

Nel corso del 2023 sono stati 25 i progetti finanziati da Apulia film fund, con 4,9 milioni di euro stanziati, un potenziale indotto diretto pari a 15,7 milioni di euro e un potenziale indotto indiretto da 35 milioni di euro.

Contestualmente è sempre attivo anche Apulia Development Fund, destinato a incoraggiare il potenziale creativo dei giovani autori e ad accrescere l'attrattività del territorio pugliese quale set di produzioni audiovisive.

Un caso particolare riguarda la prima stagione de 'Le indagini di Lolita Lobosco', con 75 giornate di lavorazione in Puglia e 129 maestranze del territorio coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA