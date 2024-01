Franco Nero, 'Garrone da Oscar'

"Evviva Matteo Garrone. Sono felice che il mio auspicio al SorrentoFFF sia andato a buon fine: Io Capitano è da Oscar e dopo la nomination questo capolavoro darà filo da torcere agli altri film in corsa per la statuetta alla migliore opera internazionale. Personalmente accoglierò e premierò Garrone e i suoi bravissimi attori domenica 3 marzo a Hollywood nell'apertura del 19/o Los Angeles Italia - Film Fashion and Art Festival che organizziamo con il Mic (Dg Cinema) e Intesa Sanpaolo e dedicheremo alla compianta produttrice Marina Cicogna (co-fondatrice della manifestazione) e soprattutto fan sincera di Matteo sin dal suo esordio" Così Franco Nero commenta la nomination di Io Capitano nella veste di co-fondatore di L.A. Italia Festival, la manifestazione che dal 2006 precede il Gala degli Academy Awards. Un evento patrocinato anche dagli Esteri, dal Turismo e dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy.

Una manifestazione costruita insieme all'altrettanto leggendaria e compianta regista Lina Wertmuller, al presidente onorario in carica Tony Renis e al fondatore e produttore dell'happening Pascal Vicedomini. "Complimenti a Rai Cinema per l'ottimo lavoro svolto con il ministero della Cultura per Garrone. E noi a Matteo a Hollywood, prima degli Oscar, dedicheremo una retrospettiva dei suoi film precedenti (L'imbalsamatore, Gomorra, Tale of Tales, Dogman e Pinocchio) oltre ad aprire l'evento con il recente capolavoro Io Capitano", aggiunge Vicedomini impegnato a promuovere il film nel mondo sin dal debutto alla Mostra di Venezia lo scorso 6 settembre.





