La compagna contro i figli di Alain Delon: "Lo stanno uccidendo"

La compagna di Alain Delon ha denunciato i figli dell'attore di "tentato omicidio premeditato". Lo riferisce Le Figaro che afferma di essere entrato in possesso della lettera con cui la donna ha chiesto alla procura di Montargis di "svolgere indagini urgenti" su fatti. Nella lettera, scritta dal suo avvocato, la compagna di Delon, Hiromi Rollin, denuncia il peggioramento dello stato di salute dell'attore ormai ottuagenario con cui ha vissuto per più di trent'anni nella proprietà di Douchy, da cui che era stata allontanata dai figli Delon nell'estate del 2023. Questi ultimi sostenevano che Hiromi Rollin, da tempo assistente dell'attore, avesse approfittato dello stato di debolezza dell'attore malato per intestarsi il ruolo di compagna. Le denunce dei tre figli, a loro volta in contrasto tra di loro per questioni economiche, sono state però respinte, per mancanza di prove convincenti, dalla procura di Montargis all'inizio di gennaio. Ora la donna è passata al contrattacco e nella denuncia accusa i figli di aver deciso di interrompere le cure del padre "pur essendo consapevoli che si tratti di trattamenti vitali" e che interromperli "accelererebbe la morte del padre".

