Golden Globe, test per Barbenheimer, Garrone in corsa

Matteo Garrone corre contro una concorrenza agguerrita: domenica a Beverly Hills sarà il primo banco di prova di Io Capitano, Leone d'Argento a Venezia, candidato dell'Italia agli Oscar, entrato nella shortlist per il miglior film internazionale, e arrivato ai Golden Globes con una nomination tra i sei migliori non in inglese. Il gala aprirà la stagione dei premi di Hollywood in vista della 'notte delle stelle' del 10 marzo con Barbie e Oppenheimer favoriti.

Nell'atteso duello tra la bambola della Mattel e il padre della bomba atomica tanti film stranieri potrebbero avere chance anche perché il nuovo pool dei votanti da un'ottantina finora è salito a 300 da 75 paesi. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling arriva ai Globes con nove candidature, davanti di una lunghezza al dramma di Christopher Nolan su Los Alamos. Ma attenzione anche a Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Poor Things (Povere Creature) di Yorgos Lanthimos, Leone d'oro a Venezia, con sette chance a testa.

Sono dodici in tutto i candidati al miglior film, distribuiti tra drammatici e comici: nella prima categoria rientrano il francese Palma d'oro a Cannes, Anatomia di una caduta di Justine Triet, in gara anche nella categoria del film non in inglese e per la migliore attrice, Sandra Hüller, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives della coreana-americana Celine Song e il britannico The Zone of Interest di Jonathan Glazer, Gran Prix Speciale della Giuria a Cannes; mentre Barbie, Air, American Fiction, The Holdovers, May December e Poor Things sono nella seconda.

Per le attrici in un film drammatico viene data per favorita Lily Gladstone di Killers of the Flower Moon, tra gli attori il duello e' tra Bradley Cooper di Maestro e Cillian Murphy di Oppenheimer con Andrew Scott di All of Us Strangers a fare da terzo incomodo. Sul fronte della commedia Emma Stone (Poor Things) e' in pole position.

Quanto a Garrone, la sfida e' complessa: oltre ad Anatomia di una Caduta, The Zone of Interest e Past Lives, sono in gara il finlandese Foglie al Vento di Aki Kaurismaki, premio della giuria a Cannes, e lo spagnolo La Societa' della Neve J.A. Bayona per Netflix che ha chiuso la Mostra del cinema di Venezia.

