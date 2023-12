Il cinema delle feste tra sale e piattaforme, da Wonka a Beyoncé

Ormai da qualche anno, anche con il contributo delle piattaforme, il periodo dei film delle Feste si è allungato da fine novembre alla Befana. Un'ondata di titoli a tematica natalizia e per le famiglie, live action o in animazione (quest'anno Disney e Illumination, ma anche i maestri Miyazaki e Ocelot) con molte occasioni di variare il menù su generi meno festivi, come con il thriller action Silent Night - Il silenzio della vendetta di John Woo o eventi, come Renaissance di Beyoncé. Guardando al piccolo schermo, sono arrivati, fra gli altri, Elf me di Younuts! con Lillo versione elfo di Babbo Natale, le sfide a colpi di decorazioni natalizie in Buon Natale da Candy Cane Lane, con Eddie Murphy e Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale (Prime Video); lo special Il Natale di Hannah Waddingham e il mix animazione/ live action nell'adattamento de Il coniglietto d velluto (Apple tv).

Su Netflix spopola Odio il Natale con Pilar Fogliati mentre dal 15 dicembre ci saranno il sequel animato Galline in fuga: L'alba dei nugget e In fuga con Babbo Natale di Volfango De Biasi con Giampaolo Morelli e Ilaria Spada. Paramount+ punta anche sul vintage, da Vacanze di Natale di Carlo Vanzina (pure al cinema con Nexo solo il 30 dicembre, a 40 anni dall'uscita) a Il Natale di Charlie Brown. Su Disney+ si va dai filmini in famiglia di Christmas with Walt Disney a Diario di una schiappa a Natale - Si salvi chi può!. Rai Play avrà tra le anteprime per più piccoli Masha e Orso - Racconto d'inverno. Per le sale, hanno appena esordito, film come Improvvisamente a Natale mi sposo di Francesco Patierno con Diego Abatantuono nel ruolo di nonno Lorenzo impegnato da un nuovo amore (Carol Alt) più figli e nipoti; l'adventure comedy animata Illumination Prendi il volo su una famiglia di germani reali, i Mallard, in un viaggio tra meraviglia e pericoli e Woody Allen con Un Colpo di fortuna. La prossima settimana il cioccolataio magico creato da Roald Dahl, già interpretato da Gene Wilder e Johnny Depp riappare ma da ventenne nel prequel musical/dramedy Wonka, di Paul King, con Timothée Chalamet mattatore insieme alla premio Oscar Olivia Colman e un mini Hugh Grant/Umpa Lumpa.

Ficarra e Picone virano sulla commedia 'celestiale' con Santocielo, dove l'annunciazione e la dolce attesa di un nuovo Messia hanno conseguenze sorprendenti. Adam Driver è Ferrari nel biopic di Michael Mann. Michel Ocelot, nell'animato Il Faraone, il Selvaggio e la Principessa narra divinità, monarchi, tiranni, allegri giustizieri, mentre si va nel noir crepuscolare in Adagio di Stefano Sollima con supercast con Toni Servillo, Pierfrancesco Favino tra gli altri. Dal 20 dicembre, i supereroi ci riprovano al botteghino con il sequel Aquaman e il Regno Perduto di James Wan. Un giorno dopo arrivano, fra gli altri, Wish, di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn con cui la Disney celebra tra una storia magica e un mare di citazioni i suoi 100 anni; Aki Kaurismaki con l'incontro fra due anime precarie in Foglie al vento e One life di James Hawes con Anthony Hopkins e Helena Bonham-Carters, sulla straordinaria vicenda reale del britannico Nicholas Winton, che negli anni' 30 salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista.

Senza dimenticare l'uscita evento di Renaissance: A Film By Beyoncé immersione nell'ultimo tour mondiale dell'icona pop. Dal 28 dicembre ci sono Pio e Amedeo con Come può uno scoglio di Gennaro Nunziante, mentre in Ricomincio da me di Nathan Ambrosioni, Camille Cottin è Toni, ex 'one hit wonder' e mamma di cinque figli che ritorna alla sua passione per il canto. A Capodanno debuttano Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, che per il suo ultimo film attinge molto alla sua infanzia e Alessandro Siani con Succede anche nelle migliori famiglie, sul ritorno in una famiglia apparentemente perfetta di una 'pecora nera'. Infine, il 4 gennaio, giusto in tempo per la Befana, ci sono fra gli altri, il duo Fabio De Luigi (anche regista)/ Stefano Accorsi per 50 Km all'ora, storia di due fratelli che si ritrovano per esaudire l'ultimo desiderio del padre; la vita semplice e la ricerca di bellezza raccontate in Perfect days da Wim Wenders; la storia di coraggio e redenzione in Wonder - White Bird di Marc Forster con Helen Mirren; le pellegrinanti a Lourdes nel 1967 interpretate da Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney in The Miracle Club di Thaddeus O'Sullivan e per i più piccoli le pulcinelle di mare animate di Puffin Rock - Il Film.

