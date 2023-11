Napoleone, il bicorno di Phoenix è vegano

I cappelli che gli spettatori del film di Ridley Scott, Napoleon, vedranno in testa all'imperatore dei francesi sono stati ricavati dalla corteccia di un albero dell'Uganda: questo per rispettare la volontà del protagonista, Joaquin Phoenix, che è vegano e rifiuta di indossare capi ricavati da pelle o altri prodotti animali. Lo scrive oggi il New York Times.

Gli iconici bicorni, del tipo di quello venduto all'asta tre giorni fa a Fontainebleau per 1,900 milioni di Euro, non potevano pertanto essere ricavati da feltro di lana, nè il costumista David Crossman era favorevole a usare materiali sintetici che avrebbero potuto creare potenziali problemi tra gli ambientalisti. Il tessuto ricavato dagli alberi ugandesi "aveva invece la consistenza ideale", ha spiegato Crossmann al giornale.

Nel film di Scott, Phoenix indossa vari modelli di bicorni che da soli simbolizzano la carriera del condottiero, da semplice ufficiale a imperatore dei francesi. Per il film, in uscita domani nelle sale italiane, Crossman ne ha realizzato tre tipi, da quello che Napoleone cominciò ad indossare frontalmente prima dell'attacco contro le forze britanniche a Tolone nel 1793, fino al cappello della battaglia di Austerlitz con la coccarda tricolore come quello appena venduto all'asta, passando per la versione ornata con motivi d'oro portata durante il corteggiamento di Josephine (Vanessa Kirby) e simile a quello del celebre dipinto di Jean Louis David del generale che attraversa a cavallo le Alpi.



