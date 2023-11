Lillo: "Io elfo perfetto senza bisogno di trucco"

"Quando mi hanno proposto di fare un elfo ho pensato che mi dovevo trasformare, ma poi una volta al trucco mi hanno detto che ero perfetto. Quando ho detto, ma almeno mettetemi le orecchie, hanno replicato va bene mettiamole, ma anche no". Così Lillo Petrolo racconta oggi divertito il suo ruolo di Trip, un elfo costruttore di giocattoli del tutto anti convenzionali, nel mondo fantastico di Elf me commedia brillante piena di effetti speciali, che guarda a quelle natalizie americane, firmata da YouNuts e disponibile su Prime Video dal 24 novembre. Ora Trip è un elfo costruttore di giocattoli al servizio di Babbo Natale, ma non ha la mano felice nel suo lavoro perché quelli che realizza sono tutti fuori controllo, spesso pericolosi per gli stessi bambini. A un certo punto viene spedito per sbaglio sulla terra dove conosce Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) piena di vita ma i cui affari non vanno bene. Trip la aiuta con la sua competenza, ma quando le cose sembrano andare meglio, entra nella vita di questa famiglia che vive in un paesino laziale un venditore di giocattoli davvero senza scrupoli (un esilarante Claudio Santamaria che parla un divertente ciociaro). Nel cast del film anche Caterina Guzzanti nei panni di Brina, una funzionaria degli elfi che non ama affatto Trip.

Alla sceneggiatura, oltre a Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli e Tommaso Renzoni. E ancora Lillo sugli effetti speciali di Elf me: "Mi sono meravigliato perché in questo film ce ne sono davvero molti e tutti fatti da giovanissimi, ma è anche vero che molte cose le abbiamo risolte a modo nostro, all'italiana. A un certo punto dovevo fare una singolare uscita di scena. A risolvere il tutto c'è stato un cameraman che dopo aver detto 'ce penso io' mi ha tirato semplicemente per le gambe". Dice invece Anna Foglietta che interpreta Ivana, madre di Elia: "Sul set ho sentito molto lo spirito natalizio e io ne so qualcosa perché vengo da un'infanzia meravigliosa. Di questi tempi più che mai credo ci sia bisogno di un momento di sospensione, di spensieratezza". "Mi sono divertito molto a fare un cattivo che parla ciociaro - racconta Santamaria in collegamento remoto - mi è piaciuto molto imbruttirmi, fare quest'uomo perfido con l'unghia lunga e che guarda solo al suo interesse. Questa è una commedia che si prende sul serio - continua l'attore - scelta non a caso da Amazon Prime per andare in giro per il mondo a Natale". Concludono gli Younuts: "Questo film somiglia molto a quelli con cui siamo cresciuti, volevamo omaggiare i lavori spielberghiani pieni di effetti speciali". Frase cult di Elf me, quella che dice ossessivamente Anna Foglietta al figlio: "Anche se sei sveglio non smettere di sognare".

