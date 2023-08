The Palace tra commedia e noir, Polanski guarda alla fine del mondo

Sembra Titanic che affonda il The Palace di Roman Polanski, in cui la musichetta allegra di sottofondo accentua il grottesco della situazione da fine del mondo, tra protagonisti parruccati (tra cui un irriconoscibile Luca Barbareschi), signore stravolte dalla chirurgia estetica (Sydne Rome), bizze da vip, e un giovane Putin appena nominato capo dello Stato. È il trailer del film del regista del Pianista e dell'Ufficiale e la spia, atteso fuori concorso alla 80/a Mostra del Cinema di Venezia e poi in sala dal 28 settembre con 01.

È l'alba del nuovo millennio al Palace Hotel, uno straordinario fiabesco lussuoso castello sulle montagne della Svizzera, nel bel mezzo di una valle innevata. Ogni anno ospita ricchi, viziati e viziosi da tutto il mondo. Ma questo è un anno speciale, quello che dal 1999 porterà al 2000 quando per profezie millenaristiche la fine del mondo potrebbe spazzare via tutto. Intanto, in attesa di questo, al servizio delle stravaganti esigenze degli ospiti di sono camerieri, facchini, cuochi e receptionist guidati da Hansueli (Oliver Masucci), devoto manager cinquantenne dell'albergo che ispeziona quasi militarmente lo staff prima dell'arrivo degli ospiti. "Alle otto in punto ceneranno ai nostri tavoli delle persone davvero importanti. Le vite di milioni di persone dipenderanno dall'umore con cui questi se ne andranno la mattina dopo. È nostro dovere assicurarci che non gli si atrofizzino le chiappe perché le sedie sono troppo dure, che si rimpinzino di caviale fino a esplodere e che lo champagne gli esca dal naso e dalle orecchie. È chiaro?", dice Hansueli. Le loro storie danno vita ad una commedia assurda, nera e provocatoria. Prodotto da Luca Barbareschi per Èliseo entertainment con Rai Cinema, una coproduzione internazionale realizzata insieme a Lucky BOB (Polonia), CAB Productions (Svizzera) e RP Productions (Francia), il film vede nel cast Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Michelle Shapa e Mickey Rourke.

