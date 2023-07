Emily in Paris verso Polly Pocket, Lily Collins nel film Mattel

In attesa della conferma del sequel di Barbie - un successo mondiale così enorme che sarà difficile resistere alla tentazione di un Barbie 2 - Mattel progetta 13 film tratti dai suoi giocattoli, tra questi è stato annunciato Polly Pocket.

Popolari negli anni '90 e anche ora, sono una linea di mini doll con tutti gli accessori e lifestyle, un po' come il mondo di Barbie.

Come protagonista si fa il nome di Lily Collins, la star della serie Netflix Emily in Paris (la quarta stagione, girata in parte anche in Italia, è attesa a fine 2023, ma potrebbe slittare per lo sciopero degli autori ed attori e la stessa Collins è in lotta). Lena Dunham, la creatrice, scrittrice e star di Girls della Hbo firma soggetto e regia. E come Margot Robbie, la stessa Collins potrebbe essere tra le produttrici del progetto di cui si parla da un paio di anni, ma che, sull'onda del grande successo cinematografico di Barbie, è tornato in auge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA