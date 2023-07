Inarrestabile Barbie, in Italia raggiunge i 16,7 milioni

Prosegue inarrestabile il successo di Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling: secondo i dati Cinetel, le vicende pop e rosa ispirate all'iconica bambola della Mattel hanno rastrellato ieri oltre 1,3 milioni di euro, toccando così quota 16,7 milioni, terzo miglior incasso della stagione dopo Avatar - La via dell'acqua (44,7 milioni) e Super Mario Bros - Il film (20,3 milioni). Alle sue spalle Minions 2 - Come gru diventa cattivissimo (14,7 milioni) e La sirenetta (11,9 milioni).

Nella giornata di sabato, Barbie ha staccato nettamente nelle sale italiane Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, secondo con 164mila euro (per un totale di 3,8 milioni) e Indiana Jones e il quadrante del destino, che si è dovuto accontentare di 78mila euro (per un incasso complessivo in Italia di 5.6 milioni).

Barbie spopola anche negli incassi Usa del fine settimana, aggiungendo ben 93 milioni di dollari al suo bottino: la commedia fantasy color zucchero filato sconta un calo di appena il 43% nelle vendite dei biglietti rispetto al debutto e sale a 351 milioni di dollari sul mercato domestico. A livello globale, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling supera i 750 milioni di dollari, terza uscita più ricca dell'anno.

Nel segno di Barbienheimer, anche Oppenheimer, il dramma storico di Christopher Nolan, rastrella ben 46,6 milioni di dollari nel weekend, raggiungendo quota 174 milioni di dollari nelle sale Usa e 400 milioni di dollari a livello mondiale. Un risultato - segnala Variety - che gli consente di battere già gli incassi dei due precedenti film di Nolan, Tenet del 2020 (365 milioni di dollari) e Batman Begins (373 milioni di dollari). Debutto in terza posizione per La casa dei fantasmi, con 24,6 milioni di dollari (e a appena 9,1 milioni di dollari al botteghino internazionale, per un totale di 33 milioni di dollari).

