Luca Di Sessa vince il contest Young Blood per i giovani attori

Il giovane Luca Di Sessa ha vinto la seconda edizione di Young Blood, il contest sul mestiere dell'attore, interamente dedicato a giovani talenti emergenti, lanciato da Alice nella Città e dalla talent factory DO Cinema, in partnership con Marateale 2023. Venti anni, di Fenza, Luca Di Sessa è stato giudicato il miglior talento emergente dalla giuria composta dal regista Paolo Strippoli, dagli attori Lorenzo Richelmy e Rosabell Laurenti Sellers, dalla produttrice Annamaria Morelli, dalla casting director Barbara Giordani. Menzioni speciali sono state assegnate anche a Ilenia Ginefra e Giulia Ercolini, quest'ultima premiata anche tra gli stessi partecipanti, 15 giovani su 150 che si erano proposti. La vincitrice dello scorso anno, Adele Cammarata, è stata scelta da Paolo Genovese tra i protagonisti della serie Disney+ I Leoni di Sicilia. A Luca Di Sessa va il Premio Alice nella Città Young Blood del valore di 3000 euro, la cerimonia di premiazione si terrà a Roma durante la 22/a edizione di Alice nella Città. Il vincitore del contest è stato scelto tra 15 giovani talenti (7 ragazzi e 8 ragazze) selezionati da una commissione composta da rappresentanti delle associazioni che riuniscono agenti e casting director a livello nazionale: Giorgia Vitale di Asa (Agenti Spettacolo Associati), Matteo Lipani di Lara (Libera Associazione Rappresentanti Artisti) e Chiara Polizzi di Uicd (Unione Italiana Casting Director), insieme a Fabia Bettini e Gianluca Giannelli direttori di Alice nella Città e al manager Daniele Orazi promotori del contest. Young Blood è anche un percorso grazie al quale, dal 26 al 28 luglio, i 15 ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con il mondo del cinema attraverso provini, incontri e masterclass con registi, sceneggiatori, produttori, casting director. Particolarmente partecipate le masterclass sul mestiere dell'attore con Lorenzo Richelmy e con Carlo Verdone e quella con il produttore Tarak Ben Ammar che ha deciso di abbracciare il progetto a partire dal prossimo anno offrendo la possibilità al vincitore della futura terza edizione del contest di avere un ruolo in una delle produzioni di Eagle Pictures.





