Albanese, 'Cetto La Qualunque oggi sarebbe un moderato'

- "Io mi vergogno ogni volta che interpreto Cetto La Qualunque perché è una somma di orrori, eppure se pensiamo alla politica di oggi Cetto è un gesuita, un moderato. Ma si può dire che io sto alla politica come Polifemo sta allo strabismo, come Formigoni sta al Kamasutra". È un esplosivo Antonio Albanese, quello arrivato come ospite del Giffoni Film Festival e premiato con standing ovation e tanto entusiamo.

"Ero completamente estraneo al mondo della politica. Da ragazzo a Milano, ho iniziato a frequentare i comizi e ne ho viste di tutti i colori. Ho sentito dire "Sarò leale e circonciso" da un politico che poi è diventato senatore. Un altro si è presentato con una foto della moglie del candidato avversario e ha detto "Questa è una bottana, non potete votare un cornuto", e poi ha vinto". "Ma non c'è nessun riferimento preciso, Cetto è un insieme di brutture, non un'imitazione. E' un personaggio che esiste ovunque, non solo in Calabria. E' quella politica malvagia, improvvisata" racconta ai ragazzi del Festival.

"I ricordi dei miei genitori, costretti a lasciare la Sicilia per mangiare, le loro fatiche, ti segnano. E quella politica malsana mi ha fatto venire i brividi. Ho cercato di rappresentarla in maniera ridicola per demolirla. C'è rabbia dietro la costruzione di quella maschera" spiega.

"Avevo presentato il film al Festival di Berlino e durante la visione nessuno ha riso. Alla fine del film c'è un applauso pazzesco. Dopo il dibattito - perché lì fanno dibattiti per tutto - uno spettatore mi dice 'Non ho mai visto niente di più drammatico nella mia vita'. E secondo me aveva ragione, è davvero drammatico. E' stata una bella soddisfazione creare una maschera così" aggiunge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA