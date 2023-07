Gli studenti del Centro Sperimentale, difendiamo l'autonomia

Gli alunne e alunni del Centro Sperimentale di Cinematografia, attualmente ospiti del Festival e Campus "Creuza de Mà", presso Carloforte, si sono riuniti ieri sra per leggere una lettera aperta per dimostrare solidarietà alle compagne e compagni in questo momento a Roma, presso la sede centrale della scuola, durante il loro presidio permanente, unendosi alla protesta contro l'emendamento 12.03 unito al Decreto Legge Giubileo, pubblicato martedì 11 luglio 2023, che metterebbe a repentaglio l'autonomia della scuola culturale della scuola.

"Tale emendamento, non a caso pubblicato nel mezzo dell'estate, mira a incrementare il controllo sul Centro Sperimentale di Cinematografia, mettendo a repentaglio - hanno scritto gli studenti nella lettera - la sua autonomia da influenze politiche più che mai dirette. Il comitato scientifico, nominato secondo l'attuale statuto dal Presidente e dal Consiglio D'Amministrazione, diverrebbe invece direttamente nominato dal ministero dei beni culturali e ambientali, da quello dell'istruzione e del merito e da quello dell'economia e delle finanze. Inoltre, la remunerazione del comitato scientifico diverrebbe di diretta gestione dello Stato, mettendo dunque i suoi membri a rischio di ricattabilità politica ed economica. Per di più, la presidenza e gli organi direttivi verrebbero esautorati dal loro mandato con due anni di anticipo e la docenza e i piani di studio potrebbero essere compromessi". Difendere l'autonomia della istituzione è fondamentale, hanno ribadito gli alunni, "affinché il percorso di noi attuali studenti e di quelli che verranno non venga influenzato da ingerenze politiche. Noi, studentesse e studenti, vogliamo rivendicare uno spazio in cui sia sempre garantita libera creatività. Per questo ci uniamo ai nostri colleghi attualmente nella sede di Roma, nel chiedere il massimo sostegno alla parte civile, alle università e agli organi di settore, al fine di salvaguardare l'indipendenza culturale della nostra scuola e del cinema. Oggi promuoviamo il valore della libera istruzione e di un'arte che non si lega."



