A Toronto in linea up tanti attori-registi da Keaton a Mortensen

Venezia il 25 luglio annuncia la selezione della 80/a edizione (30 agosto - 9 settembre) e dopo aver dovuto cambiare in corsa il film di apertura ritirato dalla Mgm per via dello sciopero di attori e autori dei sindacati Sag-Aftra - Challengers di Luca Guadagnino con Zendaya - facendo aprire la Mostra del cinema da Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, si teme per la presenza dei film americani. Quello che accadrà potrebbe essere simile a ciò che è stato reso noto oggi alla presentazione dei primi titoli, per le sezioni Gala e Presentazioni, del festival di Toronto (7-17 settembre) ossia che si vedranno diversi film americani ma di produzioni indipendenti che non rientrano nell'ombrello Alliance of Motion Picture and Television, e in quel caso registi e attori possono promuovere la loro opera. Toronto ha annunciato anche dall'Italia La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio tra le Presentazioni speciali e in prima nordamericana.

I film diretti dagli attori Michael Keaton, Chris Pine, Viggo Mortensen, Kristin Scott Thomas, Ethan Hawke, Tony Goldwyn e Anna Kendrick saranno proiettati in prima mondiale al Toronto International Film Festival 2023. Keaton con "Knox Goes Away", Goldwyn con "Ezra", Kendrick con "Woman of the Hour", Mortensen con "The Dead Don't Hurt", Pine con "Poolman" e Thomas con "North Star", Hawke con "Wildcat. Ci sono poi "Dumb Money" di Craig Gillespie, con Paul Dano e Pete Davidson; "Lee" di Ellen Kuras, con Kate Winslet; "Pain Hustlers" di David Yates, con Emily Blunt e Chris Evans; il thriller politico di Michael Winterbottom "Shoshana"; e due documentari musicali, "In Restless Dreams: The Music of Paul Simon" di Alex Gibney e "Hate to Love: Nickelback" di Leigh Brooks, Alexander Payne con "The Holdovers". Dei 61 film annunciati lunedì, 39 sono titoli di vendita che si dirigeranno a Toronto in cerca di distribuzione in alcuni o tutti i mercati.



