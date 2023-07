L'esordio di Barbie miglior apertura box office 2023 in Italia

Barbie, l'attesissimo film scritto e diretto da Greta Gerwig, tinge di rosa il cinema italiano con uno straordinario incasso di 2.178.000 euro nel suo primo giorno di programmazione. Risultato che segna la miglior apertura al box office del 2023 oltre a numerosi record nel giorno di esordio.

Accompagnato da una incredibile strategia di marketing e attività publicity, Barbie ha registrato in Italia numerosi record tra cui: Miglior debutto per un film nel 2023; La quarta miglior apertura di sempre per un film distribuito da Warner Bros. Pictures; Il secondo miglior esordio dall'inizio della pandemia; Miglior debutto per un film uscito a luglio dall'inizio della pandemia; Miglior debutto per un film diretto da una regista.

Uscito ieri, giovedì 20 luglio, su oltre 600 schermi cinematografici della penisola, Barbie ha richiamato nelle sale oltre 284.000 spettatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA