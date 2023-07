Fara Film Festival, con Avati, Muti e Rubini

Il cinema in uno dei borghi più belli d'Italia. Dal 20 al 23 luglio si svolgerà la quarta edizione del Fara Film Festival, rassegna internazionale ideata da Riccardo Martini e diretta da Daniele Urciuolo. Quest'anno saranno consegnati premi a Pupi Avati, Sergio Rubini, Ornella Muti, Asia Argento. In programma un omaggio all'attore e regista toscano Francesco Nuti, recentemente scomparso; di Nuti sarà proiettato il film 'Tutta colpa del paradiso' (21 luglio).

Tra gli altri lungometraggi in cartellone: 'Il figlio più piccolo' di Pupi Avanti (20 luglio), 'I Fratelli De Filippo' di Sergio Rubini (22 luglio), 'Incompresa' di Asia Argento (23 luglio). Attesi inoltre Ilenia Pastorelli, Denise Capezza, Dario Bandiera, Giuseppe Pirozzi, Maurizio Rigatti, Elda Alvigni, Armando Pizzuti, Adamo Dionisi, Chiara Baschetti.

Le serate, condotte da Renzo Di Falco e Claudia Tosoni, saranno arricchite di momenti musicali, visione di cortometraggi e spot fuori concorso.

Giovedì 20 luglio al Festival interverrà la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, che parteciperà all'evento dal titolo 'Il cinema incontra le istituzioni'.

Il Fara Film Festival è realizzato grazie ai partner istituzionali Comune di Fara in Sabina, Provincia di Rieti e Regione Lazio.



