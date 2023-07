Wonka, il primo trailer del film con Timothée Chalamet

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Immagini che arriveranno sullo schermo il 14 dicembre e lasceranno il pubblico sognare, a giudicare dal primo attesissimo trailer che è stato diffuso promette puro incanto e meraviglie Wonka, nella versione con Timothée Chalamet, uno dei film più attesi dell'anno. Dal regista di Paddington (Paul King) e dai produttori di Harry Potter (David Heyman in primis), lo spettacolare progetto nato dalle pagine di Roald Dahl (La Fabbrica di Cioccolato) reinventa un piccolo capolavoro adattandolo alla sensibilità moderna. Nel cast anche Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter e Olivia Colman. Il film sarà al cinema dal 14 dicembre distribuito da Warner Bros. Pictures.

Un mix di magia e musica, caos ed emozione, il tutto raccontato con cuore e umorismo favolosi. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.

Fanno parte del cast anche Natasha Rothwel , Rich Fulcher, Rakhee Thakrar, Tom Davis e Kobna Holdbrook-Smith. Gli Umpa Lumpa hanno il volto di Hugh Grant. Simon Farnaby e Paul King hanno scritto la sceneggiatura, basata su una storia di King e sui personaggi creati da Roald Dahl. I produttori esecutivi del film sono Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison e Tim Wellspring.

Il team creativo di King che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Chung-Hoon Chung, lo scenografo candidato all'Oscar Nathan Crowley, il montatore Mark Everson, la costumista premio Oscar Lindy Hemming, e il compositore Joby Talbot. Neil Hannon della band The Divine Comedy, sono autori delle canzoni originali per il film. (ANSA).