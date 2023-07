Caramazza è Working actress of the Year all'Ischia Global

(ANSA) - ISCHIA, 11 LUG - È l'attrice siciliana Selene Caramazza la Working actress of the Year al 21/o Ischia Global Film e Music festival che sull'isola verde sta richiamando oltre 120 star internazionali e italiane e riempiendo i cinema e le piazze. "Un bellissimo premio per celebrare una stagione fantastica - racconta Selene - con tre esperienze importanti da ricordare: la serie The Bad Guy con Luigi Lo Cascio su Prime Video, che con il personaggio di Leonarda Scotellaro mi ha regalato la candidatura ai Nastri d'argento e poi il premio Nobis. Al cinema invece sono stata Luisa in Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta, presentato alle Notti veneziane delle Giornate degli Autori. E infine nella serie Rai fenomeno Mare Fuori ho interpretato, in cinque episodi, la discografica".

Un personaggio decisamente 'cattivo' che non apparirà più nella quarta serie attualmente in lavorazione. Selene sta vivendo intanto un'estate di intenso lavoro: "Tra cinema e serie sarò sempre impegnata sui set" .

Tra i premiati della seconda serata, sul palco con Pascal Vicedomini, Trudy Styler e Mike Figgis, anche Giulia Andò (Ischia Italian Breakout Actress of the Year Award), Vincenzo Crea (Ischia Italian Breakout Actor of the Year Awar), Nikita Pelizon (Ischia Digital Creator Award).

Tra i temi al centro della kermesse la salvaguardia dell'ambiente, con l'inaugurazione nel chiostro di San Francesco a Forio della mostra Only One a cura di Marevivo, iniziativa illustrata dalla presidentessa Rosalba Giugni, madrina Soleil Sorge. Il festival organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia è promosso con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania in collaborazione con Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar. (ANSA).