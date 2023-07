Audiovisivo, 100 milioni investiti ne generano triplo

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Cento milioni di euro investiti nell'audiovisivo italiano generano ricchezza per oltre 300 milioni, indotto compreso, e creano migliaia di posti di lavoro: potenzialmente una media di 2281 occupati in più non concentrati solo nel settore ma che comprendono anche, fra gli altri, manifattura, costruzioni; istruzione, sanità e agricoltura. Un numero che cresce molto quando l'investimento va nel Mezzogiorno (su 100 milioni investiti in media si creano 3163 occupati in più. Sono fra i numeri illustrati da Andrea Montanino, Chief Economist e Direttore Strategie Settoriali e Impatto di Cassa Depositi e Prestiti, nel convegno organizzato a Roma all'Anica 'L'occupazione nella filiera cineaudiovisiva tra trasformazioni industriali, effetti della pandemia e rivoluzione digitale". Un quadro che ha bisogno "dal Parlamento, dal governo e dalle istituzioni regionali, di certezza nelle risorse, nei tempi e nell'effettività delle erogazioni e nella velocità delle procedure sulle quali forse è arrivato il momento di fare qualche disboscamento risoluto" spiega il presidente dell'Anica Francesco Rutelli. Una grande incognita è anche la carenza di manodopera nonostante l'alta richiesta: "E' un'occasione occupazionale che va sostenuta" osserva il presidente della Commissione Cultura del senato Roberto Marti -. Lo Stato non può che stare accanto al settore e dare dinamicità alla crescita". Nella filiera cineaudiovisiva la rivoluzione digitale ha ridotto le barriere geografiche" aggiunge Montanino. Siamo in un quadro di costante crescita dell'export per la produzione europea (dal 2014 al 2021 +70%) . L'origine di questo cambiamento sono "le piattaforme, che hanno reso il mercato sempre più globale.

Aumenta la domanda di contenuti digitali, con poco meno di un miliardo e mezzo di utenti abbonati all'online video, mentre è stagnante la pay tv, scendono tv via cavo e satellite". Tra le criticità per l'Italia c'è la mancanza di grandi imprese nell'audiovisivo, quelle che trainano la crescita nel settore: solo 7 sono quelle con più di 250 addetti su otto mila operatori. (ANSA).