Ragonese, la poliziotta Vera, il mio salto mortale

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Per me è stato un salto mortale interpretare Vera. Ho subito pensato , ma quando mi ricapita una cosa del genere, film di questo tipo non se ne fanno molti e tantomeno con protagoniste femminili". Così all'ANSA Isabella Ragonese, attrice, drammaturga e regista palermitana, parla di Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci, un'opera prima che dimostra che con le persone giuste, un film di genere, un action-thriller si può benissimo fare e con successo. Almeno è il caso di questa opera prima della talentosa regista specializzata nell'action (Veloce come il vento, Primo re) che ha creato un thriller che non ti molla e con una dura, del tutto credibile, interpretata da una bravissima Ragonese nei panni di Vera, agente di Polizia sotto copertura. Una donna che non sorride mai, una davvero tosta, forse per troppe fragilità vissute e un passato familiare doloroso, a cui viene dato l'incarico di infiltrarsi in una banda di rapinatori, composta principalmente da serbi, e scopre che uno di loro è suo fratello minore Bruno (Andrea Arcangeli), con cui ha rotto i rapporti da tempo. Bruno, appena uscito di prigione, vuole partecipare all'ultimo colpo per ricominciare tutto e prendersi cura della figlia Marta. Per Vera e Bruno, che si ritrovano improvvisamente in ruoli opposti, obbligati a mantenere il segreto delle loro vere identità e, allo stesso tempo, a portare avanti i loro obiettivi. Nel cast del film, una produzione Groenlandia con Rai Cinema nelle sale dal 13 luglio con Fandango, Carolina Michelangeli, Gennaro Di Colandrea, Aleksandar Gavranič, Alan Katič, Miloš Timotijević, Clara Ponsot, Gabriele Portoghese, Imma Villa e Tommaso Ragno. (ANSA).