Napoleon con Joaquin Phoenix, prime scene del kolossal di Scott

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Immagini sorprendenti con battaglie e interpreti all'altezza: Napoleon, l'attesissimo nuovo kolossal diretto da Ridley Scott, si mostra nel primo trailer ufficiale nel quale possiamo ammirare Joaquin Phoenix nei panni dell'iconico politico e generale, nonché fondatore del Primo Impero Francese, Napoleone Bonaparte. Vanessa Kirby (The Crown, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) nel ruolo di Giuseppina di Beauharnais, prima moglie di Bonaparte.

Napoleon sarà nelle sale italiane dal 23 novembre distribuito da Eagle Pictures.

La pellicola racconterà l'irresistibile ascesa e la caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato per l'occasione dal vincitore dell'Oscar Joaquin Phoenix. Con una messa in scena mozzafiato su larga scala orchestrata dal leggendario regista britannico Ridley Scott, il film cattura l'incessante viaggio di Bonaparte verso il potere attraverso il prisma del suo rapporto coinvolgente e tormentato con il suo unico vero amore, Josephine, mostrando le sue tattiche militari e politiche visionarie in alcune delle più impressionanti sequenze di battaglia mai girate. Il film ripercorre la sua scalata sia attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate. (ANSA).