L'arte dell'equilibrio al Gran Paradiso film festival

(ANSA) - AOSTA, 10 LUG - "L'arte dell'equilibrio" è il tema della 26/a edizione del Gran Paradiso Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema più longeva della Valle d'Aosta. Il festival prenderà il via il 24 luglio e toccherà tutti i Comuni all'interno del Parco. Durerà fino al 17 agosto.

Sono previste 58 proiezioni in 22 giorni e un totale di 85 eventi. Protagonisti saranno i film 'animalier', scelti tra più di 164 opere iscritte al Concorso internazionale e a CortoNatura da 39 diversi Paesi, tra cui 12 prime visioni nazionali e un totale di 58 proiezioni, in contemporanea in tre sale e in due valli, oltre che online.

"Come tradizione l'evento aprirà a Cogne, cuore pulsante della manifestazione e a Rhêmes-Notre-Dame, per poi spostarsi negli altri comuni valdostani del Parco. Dopo la prima settimana, infatti, proseguirà il 2 agosto a Valsavarenche e l'1 e il 9 agosto a Rhêmes-Saint-Georges, per poi scendere sul fondovalle con la 'Trilogia dei Castelli', che quest'anno conta più date: il 7, l'8 e il 9 agosto al Castello di Introd, l'11 agosto per la prima volta sulla becca di Châtel-Argent a Villeneuve, e il 13 agosto al Castello di Aymavilles. A chiudere l'edizione un evento speciale a Rhêmes-Notre-Dame il 17 agosto", spiegano gli organizzatori.

Novità dell'edizione 2023 sarà la musica: il Festival avrà una colonna sonora originale, firmata dalla compositrice Olivia Ahltorp. Il programma completo è consultabile sul sito del Festival. (ANSA).