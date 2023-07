Indiana Jones 5 resta campione di incassi, poi Elemental

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Indiana Jones e il quadrante del destino con Elemental sono ancora in vetta alle classifiche del botteghino di questo weekend estivo.

Il film di James Mangold che riporta Harrison Ford in una nuova avventura archeologica con al fianco Phoebe Waller-Bridge, alla seconda settimana di programmazione resta campione di incassi con poco meno di un milione di euro (984.593), sbaragliando il botteghino. E questo sia rispetto all'altro film della Walt Disney, Elemental che, alla terza settimana di proiezione, mantiene saldo il suo secondo posto in classifica, con 507.000 euro di incassi, che rispetto alle nuove uscite.

Il quinto ed ultimo capitolo della saga Insidious, La porta Rossa, uscito da 5 giorni, nel weekend ha raccolto 474.460 euro piazzandosi terzo in classifica seguito da Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli, uscito in contemporanea e con incassi per 333.833 euro. Si piazzano poi al quinto e sesto posto le altre due uscite settimanali Hypnotic (107.949 euro di incassi) e Ponyo sulla scogliera (85.905 euro) immediatamente sopra Spiderman Across the Spider-Verse, ormai alla sesta settimana di programmazione.

Tutto questo ha permesso al fine settimana tra il 6 e il 9 luglio di raccogliere complessivamente 3.288.241 euro di incassi, in calo del 27% rispetto al precedente week-end.

