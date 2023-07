Le chiavi della città di Montone all'attrice Trime Dyrholm

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Si è rinnovata a Umbria Film Festival di Montone (Perugia) la cerimonia di consegna delle chiavi della città, un riconoscimento andato quest'anno all'attrice danese Trime Dyrholm.

E' la quinta volta - ricordano gli organizzatori - che il premio viene consegnato a personaggi danesi del mondo del cinema negli ultimi dieci anni. Sul palco erano presenti il sindaco di Montone Mirco Rinaldi e il presidente onorario del festival, il regista Terry Gilliam.

La chiave della città di Montone è stata portata sul palco a seguito della sfilata con figuranti in costume medievale. Alla presenza di un numeroso pubblico, il sindaco ha letto il rituale saluto e la motivazione del riconoscimento all'attrice: per la poliedrica attività che ha espresso nelle diverse forme artistiche, dalla recitazione al canto, dal teatro al cinema.

Per queste sue straordinarie qualità artistiche le sono state donate le chiavi della città di Montone affinché possa sentirsi parte di questa comunità ogni qual volta vi farà ritorno e la consegna delle chiavi investono Trime Dyrholm quale ambasciatrice di Montone e di Umbria Film Festival ovunque l'attrice eserciterà la sua arte".

Trime Dyrhol ha detto di sentirsi fortunata per questo singolare momento della sua vita. " Non sono mai stata in Umbria prima d'ora - ha affermato - e mi sento fortunata e privilegiata di stare in questi posti bellissimi. Sono stata in altri festival in borghi piccoli ma in nessuno ho ritrovato una così grande attenzione per questa tradizione e infatti nei giorni scorsi, sempre in questa in questa piazza dove c'erano le proiezioni dei film, ho visto un folto pubblico esperto del settore cinematografico".

Il primo a ricevere la chiave era stato Terry Gilliam nel 1998, ora, come detto, presidente onorario del festival.

L'onorificnza è stata poi ricevuta, negli anni, da Bill Nighy, Colin Firth, Peter Lord, Lone Schefrig, Ralph Fiennes, Paul Haggins, Ken Loach e molti altri. (ANSA).