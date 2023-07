Incassi Usa, Insidious - La porta rossa al primo posto

Insidious - La porta rossa, il thriller horror diretto da Patrick Wilson, al suo esordio da regista e quinto ed ultimo capitolo della saga è al top degli incassi cinematografici americani secondo i dati Mojo con 32.7 milioni di dollari.

Al secondo posto Harrison Ford e l'ultimo Indiana Jones che ha aggiunto 26.5 milioni di dollari per un totale di oltre 121 milioni nel box office domestico e circa 248 milioni nel worldwide. Terzo posto infine con 18.2 milioni di dollari per Sound of Freedom, il thriller sul traffico di bambini a scopo sessuale, storia vera di Tim Ballard (Jim Caviezel) un ex agente del governo degli Stati Uniti che ha lasciato il suo lavoro per salvare i bambini dai trafficanti di esseri umani, ancora inedito in Italia (ANSA).