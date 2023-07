Il regista turco Ramazan KÕlÕç vince lo ShorTS IFF

(ANSA) - TRIESTE, 09 LUG - È il film 'Serpetatiyen Neqewimi' di Ramazan KÕlÕç (Turchia 2023) il vincitore della sezione Maremetraggio del 24/o ShorTS International Film Festival.

Il corto si è aggiudicato il Premio EstEnergy - Gruppo Hera del valore di 4mila euro e il premio miglior cortometraggio votato dalla giuria di Shorts TV.

I giurati internazionali hanno anche assegnato il Premio Cinema del Presente a Stefano Savona, il Prospettiva a Massimiliano Caiazzo e Interprete del Presente a Fabrizio Gifuni. Una menzione speciale per l'animazione è andata a 'Amok' di Balázs Turai (Ungheria, Romania 2022), mentre un premio per la regia è stato assegnato a Obesk di Jonas Smulders (Paesi Bassi 2022), e una menzione speciale a Flores del Otro patio di Jorge Cadena (Svizzera, Colombia 2022). Il premio del pubblico va invece a ex aequo a Rang e zard di Elham Ehsas (Afghanistan, Regno Unito 2023) e a Our males and Females di Ahmad Alyaseer (Giordania 2023). (ANSA).