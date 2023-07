Firenze ricorda Nuti, evento speciale a un mese dalla morte

(ANSA) - FIRENZE, 08 LUG - A un mese dalla morte Firenze ricorda l'attore e regista Francesco Nuti con un omaggio il 12 luglio, dalle 21.15 in piazza Santa Croce. Amici e colleghi del regista scomparso interverranno all'evento 'Dammi un bacino!', a seguire ci sarà la proiezione del capolavoro di Nuti 'Caruso Pascoski di padre polacco', girato integralmente a Firenze e con scene importanti ambientate proprio in Santa Croce.

Tra gli ospiti confermati, riporta una nota di Palazzo Vecchio, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, Antonio Petrocelli, Ugo Chiti, e Sergio Forconi. L'evento è realizzato grazie al sostegno della Città metropolitana di Firenze e del Comune di Firenze e all'organizzazione dell'associazione Bang! con la collaborazione di Rti Mediaset, La Compagnia e Fairplay.

La prima parte della serata sarà anche in diretta su Sky, al canale 501.

"Quando Francesco ci ha lasciato avevamo promesso che Firenze mai l'avrebbe dimenticato - dichiara il sindaco Dario Nardella -. Pochi giorni dopo la sua morte in piazza della Signoria avevamo fatto risuonare le note di 'Sarà per te' insieme ai suoi familiari, e mercoledì sera, a un mese dalla scomparsa, piazza Santa Croce lo omaggerà con una serata tutta dedicata a lui e alla sua poesia. Sarà l'occasione di ricordarlo come regista, attore, cantante e per rivedere o vedere per la prima volta uno dei suoi film più famosi e amati".

"Sono felice che Firenze omaggi Francesco Nuti con questa grande serata - conclude il consigliere delegato per la fiorentinità di Palazzo Vecchio Mirco Rufilli -. Lo avevamo promesso fin da subito, perché crediamo fortemente che Francesco sia patrimonio di tutti noi e questo sarà il momento in cui tutti insieme potremo finalmente omaggiarlo, come merita".

(ANSA).