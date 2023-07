Premio Amidei 'Indipendente', sette sceneggiature in corsa

(ANSA) - UDINE, 07 LUG - E' "Indipendente" il tema della 42/a edizione del Premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei, palcoscenico della cultura cinematografica internazionale che celebra il cinema scritto nel solco del noto sceneggiatore e produttore cinematografico scomparso nel 1981.

In programma a Gorizia dal 20 al 26 luglio, la manifestazione è organizzata dall'associazione culturale Sergio Amidei, dal Dams del Corso interateneo Università di Udine e Trieste, e dall'associazione Palazzo del cinema-Hiša Filma. I film che concorrono al premio vengono scelti tra i titoli europei distribuiti durante la stagione cinematografica 2022-2023.

Sette le sceneggiature selezionate dalla giuria che si contendono il riconoscimento: La Stranezza di Roberto Andò, Massimo Gaudioso e Ugo Chiti, As Bestas di Rodrigo Sorogoyen e Isabel Pena, Le 8 Montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Forever Young - Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi, Noèmie Lvovsky e Agnès de Sacy, L'ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, Edoardo Petti e Federico Fava, L'Innocente di Louis Garrel e Tanguy Viel. Il 42/o Sergio Amidei attribuisce il premio all'Opera d'autore a Marco Bellocchio, mentre il premio alla Cultura cinematografica sarà conferito a Gianni Canova, critico cinematografico e rettore della libera università Iulm. Tra gli ospiti della manifestazione, il critico cinematografico Paolo Mereghetti in veste di curatore, e Lello Arena, autore e attore comico napoletano, che terrà una masterclass agli studenti e poi incontrerà il pubblico.

La sezione Agorà, a cura di Steven Stergar, ideata per esplorare e far dialogare le scene cinematografiche indipendenti italiane e slovene, nello spirito di "condivisione e abbattimento dei confini" proprio delle celebrazioni di Gorizia-Nova Gorica Capitali europee della cultura 2025, metterà in dialogo le opere del regista italiano di origine bielorussa Hleb Papou e del giornalista e documentarista sloveno Erik Valenčič. (ANSA).