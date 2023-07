A Marco Bellocchio il Globo d'Oro della stampa straniera

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Dopo le vittorie ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento, Marco Bellocchio riceve il Globo d'Oro dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia per il film Rapito e per la serie Esterno Notte.

Acclamato dalla stampa francese, esaltato dal Guardian che lo ha definito "un classico in divenire" e consigliato da Variety, Rapito, dalla sua presentazione in Concorso al Festival di Cannes, e dopo il successo nelle sale italiane, comincerà il suo viaggio per il mondo toccando numerosi Paesi del mondo: Nord America, Inghilterra e Irlanda, Australia e Nuova Zelanda, Giappone, America Latina, Spagna, Belgio, Svizzera, Polonia, Portogallo, Grecia e Cipro, Repubblica Ceca e Slovacchia, ex-Jugoslavia, Ungheria, Paesi baltici, Bulgaria, Israele, Ucraina, Taiwan e Indonesia.

Il film è una produzione IBC Movie e Kavac Film con Rai Cinema in coproduzione con Ad Vitam Production e The Match Factory, prodotto da Beppe Caschetto e Simone Gattoni. (ANSA).