Ahmed, Blanchett, Korine, Loach al Locarno Film Festival

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Rossosperanza, opera seconda di Annarita Zambrano, sulle conseguenze di un incontro che si rivela molto più rischioso del previsto tra figli reietti di gente perbene nell'Italia del 1990, e Patagonia, opera prima di Simone Bozzelli, già autore di corti e di video per i Maneskin e la stella emergente dell'alt-pop europeo, Karin Ann, sono i due film italiani nel concorso internazionale della 76/a edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 2 al 12 agosto.

In gara per il Pardo d'oro, fra gli altri, anche il Leone d'oro 2016 Lav Diaz con Essential truths of the lake, Quentin Dupieux con Yannick e Sofia Exarchou con Animal. Nella presentazione dell'edizione 2023 nella conferenza stampa a Berna, trasmessa in streaming, il direttore Giona A. Nazzaro ha anche annunciato che l'Excellence Award Davide Campari andrà a Riz Ahmed, versatile attore britannico, vincitore di un Emmy per la serie The Night of, di un Oscar nel 2022, come coregista del corto The Long Goodbye, e candidato alla statuetta come miglior attore nel 2021, per The sound of metal. Fra i grandi protagonisti di quest'anno Harmony Korine (Spring Breakers) al quale andrà il Pardo d'onore, il montatore italiano vincitore di due Oscar, Pietro Scalia (Vision Award) e Tsai Ming-Liang (Pardo alla carriera). Ci sarà anche Cate Blanchett, come produttrice esecutiva di Shayda, l'opera prima di Noora Niasari, film di chiusura in Piazza Grande. Fra gli altri titoli per la piazza capace di accogliere 8000 spettatori anche The Old Oak di Ken Loach e gli italiani La bella estate di Laura Luchetti, tratto dall'omonimo romanzo di Pavese e Non sono quello che sono di Edoardo Leo, rilettura dell'Otello di Shakespeare nell'Italia dei primi 2000. (ANSA).