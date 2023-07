Rutelli (Anica), rafforzare la ripresa dell'industria del cinema

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "La stagione estiva nelle sale ha avuto un avvio molto positivo, anche grazie al sostegno del Ministero, con l'impegno del Sottosegretario Borgonzoni, e alla collaborazione delle associazioni della filiera cinematografica.

Il momento economico ha segni positivi, ma il persistere di un'inflazione più alta rischia di dividere il pubblico tra quelli che possono e quelli che non possono spendere: mai dimenticare che il cinema resta l'intrattenimento più popolare.

Dunque, tutta l'industria è chiamata a confermare e rafforzare i segni di ripresa: distributori e produttori, come gli esercenti, nell'individuare il proprio pubblico e nel comporre l'offerta guardando sia a ciò che già attrae le persone, sia a guidarle nell'esplorazione, in un mix di conferme e di scoperte di qualità. Il MIC deve assolutamente accelerare nei tempi e nel dare certezze sull'erogazione delle risorse, nel rafforzare la struttura amministrativa e semplificare le procedure. Il Ministro Sangiuliano si è impegnato in questo senso, e abbiamo fiducia che questa accelerazione avvenga. È determinante la nuova legge antipirateria: va apprezzato l'evento Fapav di Riccione per la lotta al camcording". Lo ha detto il presidente Anica Francesco Rutelli durante l'inaugurazione della dodicesima edizione di Ciné, le giornate del cinema, cominciata oggi a Riccione. (ANSA).