'Fiore mio', il nuovo docufilm di Paolo Cognetti

(ANSA) - AOSTA, 04 LUG - Si intitola "Fiore mio" il nuovo docufilm scritto e diretto da Paolo Cognetti, vincitore del il Premio Strega 2017 con il romanzo 'Le otto montagne' (da cui è originato l'omonimo e pluripremiato film). Sarà presentato durante la decima edizione del Venice Gap-Financing Market (1-3 settembre 2023), nell'ambito dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Coprodotto da Samarcanda Film, Nexo Digital, Harald House, e L'Eubage, ha ottenuto il sostegno della Film Commission Vallée d'Aoste in collaborazione con Montura. "In accordo con la produzione non sveliamo ancora nulla di più ma ciò che possiamo dire è che siamo fieri di ospitare le riprese sul nostro territorio. La selezione al Venice Gap-Financing Market di Venezia è un traguardo prestigioso per un film in cui crediamo fortemente" dichiara la direttrice di Film Commission Vda, Alessandra Miletto. (ANSA).