Si gira a Torino il musical 'The Opera!' con Vincent Cassel

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Sono iniziate a Torino e termineranno l'1 agosto le riprese del film 'The Opera!', opera-musical diretta, scritta e sceneggiata da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, con un cast internazionale composto, tra gli altri, da Valentino Buzza, Mariam Battistelli, Vincent Cassel, Erwin Schrott, con la partecipazione di Caterina Murino, Fanny Ardant, Rossy De Palma. The Opera! è prodotto da Showlab con Rai Cinema, con i costumi di scena realizzati da Dolce&Gabbana.

Il film realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, narra la storia di tutte le storie: due amanti il giorno delle nozze, un fato crudele, il viaggio oltre la vita. È la storia di Orfeo e Euridice, raccontata in un'opera-musical nella quale il mito è trasposto nella contemporaneità di un linguaggio narrativo dove la parola, la musica, l'opera, il sound design, la moda e le arti visive si fondono.

Un film visionario, emozionale, che rompe schemi e idee preconcette sull'opera, sul musical, sul cinema, con una colonna sonora che miscela le più belle arie di Verdi, Puccini, Rossini, Mozart, Vivaldi, Boito, Gluck, con il testo e con il flusso narrativo. La parola parlata, il canto e le note si fondono per farsi emozione, racconto. Dentro e fuori il mito al tempo stesso. Il film si avvale delle tecnologie più innovative: riprese all'interno di un virtual set, utilizzo della Sgi e dei Vfx per raccontare l'incredibile viaggio di Orfeo negli inferi. La produzione esecutiva è curata da Luigi De Giglio per la Digilife Movie.

Le riprese del film si svolgono al 'Prodea Led Studios' di Torino, il primo virtual set cinematografico completo presente in Italia, tra i più innovativi al mondo, grazie alla tecnologia Led passo 1.8 mm, con un diametro di 16 metri per un'altezza di 8, il più alto al mondo.

The Opera! Prodotto da Showlab con Rai Cinema; realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Davide Livermore, torinese di nascita, è direttore del teatro Nazionale di Genova, nonchè uno dei più conosciuti registi d'opera al mondo, unico regista nella storia del teatro alla Scala ad aver realizzato quattro prime consecutive. (ANSA).