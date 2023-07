Incassi, Indiana Jones in vetta spodesta Elemental

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - È Indiana Jones e il quadrante del destino a debuttare in testa alla classifica italiana nel weekend a cavallo tra giugno e luglio secondo i dati diffusi da Cinetel: il film di James Mangold, in proporzione, ottiene un esordio un po' più convincente di quello americano ha incassato 2.008.595 euro, per una media di 4.017 euro. Al totale di Indiana Jones vanno sommati anche i biglietti staccati nel primo giorno di programmazione, altri 373mila che portano il totale a 2.388.057 euro.

Al secondo posto troviamo Elemental, che incassa 1.1 milioni di euro, registrando la miglior tenuta della top-ten (-22% circa) e sale a 3.4 milioni di euro. In questo senso, avrà la fortuna di avere davanti a sé tutta un'estate da sfruttare. Completa il podio The Flash, il cinecomic con protagonista Ezra Miller con 2.442.300 euro (234.000 nel weekend).Al quarto posto, scivolato dal terzo il cartoon Spider-Man Across the Spider-Verse della Sony Pictures Animation a quota 6.127.387 euro. Scende di un gradino in quinta posizione Fidanzata in affitto, la commedia di Jennifer Lawrence che con 180.279 euro nel fine settimana (media di 693) raggiunge un totale di 565.898 euro. Stabile Emily, che rimane in ottava posizione come una settimana fa, in questo caso con 50.835 euro per un calo del 38% e un totale di 216.849 euro.

Chiudono la top ten due titoli italiani. Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi con Massimo Ghini e Paola Minaccioni che incassa altri 34.936 euro, con una media di 224 e un totale di 171.858 euro. Rapito di Marco Bellocchio è invece decimo con 33.689 euro un totale in sei settimane di 1.632.678 euro.

(ANSA).